Жителей Петербурга приглашают на городских площадках прочесть имена погибших в блокаду

Организаторы просят по возможности иметь с собой поминальные свечи.

В воскресенье, 8 сентября, в Петербурге пройдет акция памяти жертв блокады Ленинграда. Организатором выступила инициативная группа "Комитет 8 сентября". Всех неравнодушных граждан приглашают присоединится.

"Надо вместе прочитать списки погибших во дворах жилых домов, школ, учреждений, на городских площадях.Наша задача - назвать все известные имена погибших, даже если на эту уйдут годы", – говорится на сайте проекта.

Организаторы предлагают выбрать из "Общей базы списка погибших в блокаду" тех, кто жил в определенном доме или квартале и прочесть их имена на одной из городских площадок. Также можно подготовить собственный список, куда необходимо записать данные своих родственников, погибших в блокадном Ленинграде.

По возможности организаторы просят иметь с собой поминальные свечи.

Также можно создать свою площадку для чтения имен в ВУЗе, школе, офисе, на заводе или там, где удобно. Для этого нужно связаться с "Комитетом 8 сентября", чтобы ваша площадка также была в списке.

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Фото: Pixabay