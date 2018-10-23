Обновленный Музей обороны и блокады Ленинграда: взгляд изнутри

Капитальный ремонт музея продолжался больше года.

В Петербурге после ремонта открыли Музей обороны и блокады Ленинграда. В этом году музей отмечает 75 лет со дня основания и 30 лет с момента возрождения. После долгих обсуждений музей не стали переносить и оставили в Соляном переулке, 9. Капитальный ремонт продолжался больше года, его стоимость составила 150 миллионов рублей.

На открытие пригласили блокадников Ленинграда, им вручили ключи от квартир. После торжественной части и выступления учеников кадетского корпуса журналистам показали новую экспозицию.

Музей оборудовали сенсорными панелями, на которых можно увидеть документы и фотографии времен блокады. Но самое ценное в музее — вещи, которые были прямыми свидетелями страшного времени. Это детские игрушки, бытовые вещи, книги, одежда, плакаты и письма, которые сохранились. На входе в музей представлена выставка военной техники и автомобили блокадного времени.

Музей будет открыт для петербуржцев и гостей города каждый день, кроме вторника. Посмотреть на новую экспозицию музея можно с 10 до 18 часов.

Музей блокады и обороны Ленинграда был открыт после снятия блокады в 1944 году в здании Кустарного музея. В 1952 году музей закрыли из-за так называемого "Ленинградского дела". Только в 1989 году его удалось возродить, за это время там обосновался НИИ Министерства обороны.

В 2018 году планировалось построить новое здание в районе Смольного, а в старом открыть музей о музее. Однако это вызвало общественное недовольство, музей было решено оставить на историческом месте, отремонтировать и расширить.

Фото, видео: Piter.tv