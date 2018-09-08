Полтавченко о блокадном Музее: "Этот подвиг должен быть известен всему миру"

Губернатор Санк-Петурбурга Георгий Полтавченко вместе с председателем Законодательного собрания Вячеславом Макаровом произнёс торжественную речь в честь заложения на Смольной набережной первого камня Музейно-выставочного комплекса "Оборона и блокада Ленинграда".

Глава Северной Столицы начал свою речь со слов о том, что Ленинград во время блокады не выживал, а боролся – именно город на Неве вдохновлял советских солдат и вселял в них уверенность. Губернатор также отметил, что печальный опыт тех лет заставил ООН запретить использовать голод, как военный инструмент. По словам Полтавченко, новый комплекс станет очередным шагом в изучении событий тех лет.

Этот подвиг и те лишения, которые те люди перенесли, должен быть известны всему миру подытожил губернатор

К словам главы Сакнт-Петерубру присоединился Вячеслва Макаров, который сказал, что новый комплекс станет символом для всего мира и поблагодарил всех людей, причастных к работе над его созданием.

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Видео: Piter.TV