Мотоциклисты почтили память жертв блокады Ленинграда

В Северной столице отмечается 77-ая годовщина начала блокады Ленинграда.

В субботу, 8 сентября в Петербурге проходит мотопробег в память о жертвах блокадного Ленинграда. Об этом пишет "Мойка 78".

Байкеры проделают путь от центра Северной столицы до траурного кургана "Дневник Тани Савичевой". Также по традиции в этот день в разных районах Петербурга проходит возложение цветов.

Память погибших решили почтить не только обычные петербуржцы, но и байкеры. В 14:00 колонна мотоциклистов стартовала от дома Тани Савичевой на Васильевском острове.

Сначала мотоциклисты посетят Пискаревское кладбище, где пройдет возложение цветов, затем отправятся к траурному кургану "Дневник Тани Савичевой".

Ранее цветы на Пискаревском кладбище к мемориалу возложил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.