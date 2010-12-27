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Мотоциклисты почтили память жертв блокады Ленинграда
Сегодня, 16:47
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TretyakovaS
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Мотоциклисты почтили память жертв блокады Ленинграда

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В Северной столице отмечается 77-ая годовщина начала блокады Ленинграда.

В субботу, 8 сентября в Петербурге проходит мотопробег в память о жертвах блокадного Ленинграда. Об этом пишет "Мойка 78". 

Байкеры проделают путь от центра Северной столицы до траурного кургана "Дневник Тани Савичевой". Также по традиции в этот день в разных районах Петербурга проходит возложение цветов. 

Память погибших решили почтить не только обычные петербуржцы, но и байкеры. В 14:00 колонна мотоциклистов стартовала от дома Тани Савичевой на Васильевском острове. 

Сначала мотоциклисты посетят Пискаревское кладбище, где пройдет возложение цветов, затем отправятся к траурному кургану "Дневник Тани Савичевой". 

Ранее цветы на Пискаревском кладбище к мемориалу возложил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. 

Теги: 8 сентября блокада ленинграда , мотоциклисты почтили память жертв блокады ленинграда , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб Картина дня

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