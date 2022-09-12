Обновленный турмаршрут по Дороге жизни запустили в Ленобласти

Маршрут включает уникальные музеи и памятники Дороги жизни. Посетителям расскажут о ледовой трассе и покажут танки, самолеты, корабли, которые защищали Ленинград.

Ленинградская область представила обновленный патриотический маршрут по Дороге жизни. Экскурсия включает музей "Битва за Ленинград" им. Колобанова, где расположена самая большая коллекция танков Т-34. Военную технику находят в ходе экспедиций на местах сражений и восстанавливают до ходового состояния.

Перед нами танк, который принимал участие в Любанской спасательной операции, это не столь известная операция, потому что закончилась она трагически: вторая ударная армия, которая принимала участие, она попала в окружение. Этот танк стал в прямом смысле щитом для тех солдат, которые пытались прорваться из окружения. Татьяна Смирнова, старший научный сотрудник музея "Битва за Ленинград" им. З. Г. Колобанова

Интерактивные карты боевых операций, макеты самолетов и авиабомб представлены в "Доме авиаторов". Здесь рассказывают о подвигах советской авиации: экипажа лейтенанта Игашева и летчика Алексея Севастьянова.

Это был замечательный летчик, который первым совершил ночной таран над городом Ленинградом. Это произошло 4 ноября 1941 года, когда к Ленинграду прорвался немецкий бомбардировщик. У Севастьянова закончились патроны, и он под лучами прожектора решил таранить немецкий бомбардировщик. Тот упал в Таврический сад. Александр Дмитриев, старший научный сотрудник музейного комплекса "Дом авиаторов"

Экспозиция народного музея "Дорога жизни" в д. Коккорево посвящена истории создания пути по льду Ладожского озера. В годы войны в этом здании располагался штаб Управления ледового участка Дороги жизни под командованием капитана Нефедова.

Нефедов, он – моряк, он морские порядки ввел, поэтому мы хотим поставить здесь якорь. Я договорился со своими друзьями, они мне этот якорь поднимут, притом старый адмиралтейский весом около двух тонн, и в память о Нефедове, как о моряке, мы поставим его перед входом в музей. Александр Войцеховский, старший научный сотрудник народного музея "Дорога жизни"

В период блокадной зимы 1942 года по ледовой трассе перевезли более 200 тысяч тонн грузов. Также со дна озера подняли фрагменты подводного телефонно-телеграфного кабеля и топливопровода и передали в музеи.

А параллельно проложили силовой кабель с частично восстановленной Волховской ГЭС, пять ниток такого кабеля. И сразу заработало более 150 оборонных заводов в Питере, чтобы боеприпасы не возить с такой опасностью через Ладожское озеро, а производить здесь. Александр Лифанов, старший научный сотрудник музея "Дорога жизни", филиал Центрального военно-морского музея

В поселке Осиновец в музее "Дорога жизни" сохранились оригинальные самолет Ли-2, буксирный пароход "Ижорец №8" и якорные мины. Составить маршрут по музейным комплексам и памятным местам Дороги жизни петербуржцы могут самостоятельно.

Видео, фото: Piter.TV