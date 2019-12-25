В Смольном вручили знаки "Жителю блокадного Ленинграда" без ограничения по сроку

Блокадникам вручили знаки памяти.

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония вручения знаков "Жителю блокадного Ленинграда" и юбилейных медалей "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов". Как сообщили в пресс-службе правительства города, мероприятие прошло в Смольном с участием губернатора Александра Беглова и спикера Законодательного собрания Александра Бельского.

После отмены четырёхмесячного ограничения на срок пребывания в осаждённом Ленинграде почётного статуса удостоились первые 35 человек. Теперь знак вручается всем, кто находился в городе хотя бы один день во время блокады.

Законопроект об отмене ограничения был принят 1 октября при поддержке президента России Владимира Путина, Минтруда, Минфина и Совета Федерации. Право на получение статуса получили ещё 1 809 человек. На церемонии присутствовала председатель организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова, которая поблагодарила власти города за внимание и заботу о ветеранах.

Ранее комитет по транспорту Ленобласти увековечил память о водителях Дороги Жизни.

Фото: пресс-служба Смольного