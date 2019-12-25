Комитет по транспорту Ленобласти увековечил память о водителях Дороги Жизни

Для воплощения идеи организаторы детально проработали архивные документы, раскрывающие детали трудового подвига водителей времён Великой Отечественной войны.

Перед 80-летием со дня Победы в Великой Отечественной войне комитет по транспорту Ленинградской области совместно с Национальной Транспортной Ассоциацией организовали памятную акцию, приуроченную к героическому труду водителей Дороги Жизни. Автобусы Всеволожского района вышли на маршруты с изображениями легендарных шофёров, которые служили в блокадные времена Ленинграда.

Один из автобусов, следующий по 440-му маршруту, был оборудован соответствующей символикой, посвящённой победе в Великой Отечественной войне. Организаторы приглашают остальные транспортные компании поддержать инициативу, возможно, посвятив акции образы фронтовых водителей или старших родственников современных шофёров.

Водители Дороги Жизни в тяжёлых условиях военных лет переправляли продукты питания в блокадный Ленинград и вывозили оттуда гражданских, раненых и больных. Их работа фактически обеспечивала связь города с остальной страной, буквально спасая жизни сотен тысяч людей.

Для воплощения идеи организаторы детально проработали архивные документы, раскрывающие детали трудового подвига водителей времён Великой Отечественной войны.

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Фото: Комитет по транспорту Ленобласти