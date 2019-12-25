В Смольном напомнили петербуржцам о Дне памяти жертв блокады

Ни одному городу в новейшей истории не выпали такие тяжелейшие испытания: 125 граммов хлеба в день, постоянные артобстрелы, застывший на улицах транспорт и смерть близких.

8 сентября является скорбной и самой трагической датой в истории Северной столицы. Как информирует пресс-служба Смольного, в осажденном Ленинграде оказались около 2,5 млн жителей города, включая 400 тыс. детей.

В городском правительстве подчеркнули, что линия фронта проходила всего в четырех километрах от Кировского завода и в 16 километрах от Зимнего дворца. Ни одному городу в новейшей истории не выпали такие тяжелейшие испытания: 125 граммов хлеба в день, постоянные артобстрелы, застывший на улицах транспорт и смерть близких. Жертвами блокады стали более 1 млн человек, а по решению суда блокада Ленинграда признана геноцидом.

Губернатор Петербурга Александр Беглов добавил, что сегодня вспоминают всех, кто погиб и кто выжил в нечеловеческих условиях. Он отметил, что речь идет обо всех, кто пал на Пулковских высотах, Невском пятачке, Карельском перешейке, а также о тех, кто умер от голода и бомбежек.

Ранее мы сообщили о том, что в Московском парке Победы прошла траурная церемония, посвященная Дню памяти жертв блокады.

Фото: Piter.TV