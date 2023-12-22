Выставка "Земля спасённого детства" развернута в государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда

Несмотря на то, что область была не готова к такому большому количеству прибывших детей, и ресурсы местных колхозов быстро истощились, жители региона делали все возможное, чтобы обеспечить детей всем необходимым.

В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда проходит выставка "Земля спасенного детства". Это совместный проект музея и Центрального государственного архива Кировской области, пишет spb.aif.ru.

Экспозиция рассказывает о помощи детям из Ленинграда, которые были эвакуированы в Кировскую область во время Великой Отечественной войны. Документы и архивные фотографии демонстрируют единство местных жителей и приезжих педагогов, врачей и воспитателей.

В период с 1941 по 1943 год в Кировскую область прибыли около 30 тысяч маленьких ленинградцев. Треть из них были младше трех лет. Дети были размещены в городах и селах региона, где им предоставляли кров, питание, возможность учиться в школах и посещать дополнительные занятия. Удивительно, насколько тщательно педагоги того времени вели учет каждого ребенка, пытаясь найти его родственников, поскольку многие дети не могли даже говорить.

Несмотря на то, что область была не готова к такому большому количеству прибывших детей, и ресурсы местных колхозов быстро истощились, жители региона делали все возможное, чтобы обеспечить детей всем необходимым.

Выставка открыта до 10 июня.

Ранее мы сообщили о том, что выставка "Эвакуация" проходит в Гатчинском музее-заповеднике.

Фото: Правительство Петербурга