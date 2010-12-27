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В Петербурге изучат реакцию горожан на современные фильмы о блокаде
Вчера, 20:44
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IRINA_CHALKINA
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В Петербурге изучат реакцию горожан на современные фильмы о блокаде

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Выставка с соответствующими материалами пройдет в музейно-выставочном комплексе "Оборона и блокада Ленинграда".

В Петербурге изучат реакцию горожан на современные фильмы о блокаде. Об этом сообщает "Центр выставочных и музейных проектов".

Известно, что на специальной экспозиции будут представлены фотографии из частных коллекций и из архива города.

Тот факт, что только за 2018 год было анонсировано три художественных фильма о блокаде Ленинграда, говорит, что эта тема становится для кино не менее популярной, чем в советское время. Но самым главным будет исследовать реакцию зрителей на эти фильмы, чтобы понять, что именно мы ищем и находим в нашей культурной памяти о блокаде, насколько болезненной или противоречивой она может быть в действительности

говорится в сообщении

Авторы проекта отметили, что фотографии расскажут посетителям об управлении городом и фронтом, эвакуации промышленности и населении и многом другом. 

Выставка с соответствующими материалами  пройдет в музейно-выставочном комплексе "Оборона и блокада Ленинграда".

Ранее мы сообщали о том, что Мединский оценил сценарий фильма "Праздник" о блокадном Ленинграде 

Фото: "ВК" - Блокада Ленинграда - Блокадный Дневник

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Теги: блокада , музей оборона и блокада ленинграда , петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб Культура Кино

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