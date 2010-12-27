Выставка с соответствующими материалами пройдет в музейно-выставочном комплексе "Оборона и блокада Ленинграда".

В Петербурге изучат реакцию горожан на современные фильмы о блокаде. Об этом сообщает "Центр выставочных и музейных проектов".

Известно, что на специальной экспозиции будут представлены фотографии из частных коллекций и из архива города.

Тот факт, что только за 2018 год было анонсировано три художественных фильма о блокаде Ленинграда, говорит, что эта тема становится для кино не менее популярной, чем в советское время. Но самым главным будет исследовать реакцию зрителей на эти фильмы, чтобы понять, что именно мы ищем и находим в нашей культурной памяти о блокаде, насколько болезненной или противоречивой она может быть в действительности говорится в сообщении

Авторы проекта отметили, что фотографии расскажут посетителям об управлении городом и фронтом, эвакуации промышленности и населении и многом другом.

Выставка с соответствующими материалами пройдет в музейно-выставочном комплексе "Оборона и блокада Ленинграда".

Ранее мы сообщали о том, что Мединский оценил сценарий фильма "Праздник" о блокадном Ленинграде

Фото: "ВК" - Блокада Ленинграда - Блокадный Дневник