"Я глупостей не чтец": Мединский оценил сценарий фильма "Праздник" о блокадном Ленинграде 

Также Министр культуры РФ добавил, что пока рано судить о фильме.

Во вторник, 23 октября, Министр культуры РФ сообщали, что у него имеется сценарий еще невышедшего, но уже скандального фильма "Праздник" режиссера Алексея Красовского. Об этом сообщает ТАСС.

Я глупостей не чтец, особенно подобных отыетил Мединский

Напомним, что на прошлой неделе в городе проходили одиночные пикеты, где участники призывали не выдавать прокатное удостоверение на "Праздник". По этому поводу также высказался Владимир Мединский.

Когда фильм будет смонтирован и если он когда-то будет смонтирован и попадет в Минкультуры за правом на прокат, тогда и будем принимать решение, опять же, руководствуясь законом", - сказал он. "Репутация наша вам в этом отношении известна - всякую гадость мы не пропустим, но надо посмотреть, увидеть, что это такое. Прежде, чем судить, надо увидеть отметил он

Фильм "Праздник" повествует о ленинградской партийной семье чиновников, которая готовит праздничное застолье перед встречей нового 1942 года в блокадном городе. На данный момент проект находится в процессе монтажа, а выход нв прокат планируется в следующем году.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге блокадница предложила устроить режиссеру фильма "Праздник" Алексею Красовскому "тёмную"

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