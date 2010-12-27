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Петербуржцы высказали свои пожелания по концепции будущего арт-парка
Сегодня, 19:05
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nadezhda_sib

Петербуржцы высказали свои пожелания по концепции будущего арт-парка

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Прием заявок на разработку ландшафтно-архитектурной концепции парка продлится до 15 января 2020 года.

В Петербурге завершилось общественное обсуждение концепции будущего парка "Тучков буян", жители города рассказали о том, какой они видят зеленую зону.

Петербуржцы хотят видеть много зелени, а также близости к воде. Общим также стало желание сделать вид на исторический центр города.

Основные разногласия появились по поводу того, сделать арт-парк историчным или современным. В итоге удалось прийти ко мнению, что исторического на территории и так достаточно, а современность будет проявляться в использовании современных материалов, экологичности, общественном принятии решений по поводу парка. 

Кроме того, жители города не хотят, чтобы новое пространство притягивало большое количество туристов. 

Ранее мы сообщали о планах Смольного на данную территорию. Создатель концепции парка "Тучков буян" станет известен на ПМЭФ-2020. 

Фото носит иллюстративный характер. 

Фото: gov.spb.ru

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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