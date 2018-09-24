На Тучковом буяне все еще строят Судебный квартал: подробности

Горожане уже выбрали название будущего "Арт-парка", а нам стали известны детали строительства.

О том, что работы по данному контракту продолжают идти, можно узнать по данным, опубликованным на сайте госзакупок. Статус контракта – "Исполнение".

Летом текущего года был обустроен котлован, продолжается устройство свайного основания и оснований под фундаменты. Ранее мы рассказывали, как горожане заметили оживление в будущем "Арт-парке".

Piter.TV обращает внимание, что в актах приемки продолжает обновляться список выполенных работ, на данный момент на сайте госзакупок опубликованы 22 акта.

Заказчиком данного строительства является Управделами президента РФ, цена контракта составляет более 35,7 млрд рублей, оплачено более четырех миллиардов.

Весной этого года петербургские власти объявили, что на участке проспекта Добролюбова будет обустроен Арт-парк. Данное решение поддержал президент РФ Владимир Путин.

На данный момент завершилось народное голосование по поводу названия пространства. На минувших выборах горожанам предлагали выбрать концепцию нового места.

Строительство судебного квартала не приостановили, так как до сих пор не были урегулированы юридические вопросы. Паспорт объекта до сих пор гласит о строительстве "комплекса зданий в составе административных зданий Верховного Суда РФ и Судебного департамента при Верховном Суде РФ, инженерно-технического блока, жилого комплекса на 600 квартир (с паркингом)".

В Смольном объяснили Piter.TV, что паспорт объекта, выставленный в настоящее время, сейчас менять нет смысла, так как там проходит часть работ, запланированных в проекте комплекса зданий в составе административных зданий Верховного Суда РФ.

В настоящее время на объекте ведется строительство подземного паркинга, выполняются работы по монтажу распорной системы котлована, а также устройство ростверка дворца танцев Бориса Эйфмана. Строительные работы планируется завершить к концу 2020 года.

После того, как завершится передача объекта из федеральной собственности в городскую, будут подведены итоги конкурса архитектурных концепций и будет определен подрядчик выполнения работ – тогда и начнется обустройство зеленой зоны.

Фото и видео: Piter.TV

Скриншоты: сайт администрации СПб; сайт госзакупок; Арт-парк