Видео: Горожане заметили оживление в будущем "Арт-парке"

Видеозапись начала работ появилась в распоряжении нашей редакции.

Информация о том, что на месте судебного квартала в центре Петербурга появится парковая зона наподобие московского "Зарядья", появилась в апреле 2019 года. Идею одобрил президент России.

Теперь название будущего "Арт-парка" решается через голосование петербуржцев. В лидерах – "Тучков буян".

Несколько дней назад петербуржцы заметили, что на месте будущего парка начались работы и заработала техника. Эта информация подтверждается видео с коптера, присланным в нашу редакцию.

Однако паспорт объекта дома №14 по проспекту Добролюбова до сих пор гласит, что там ведется строительство "комплекса зданий в составе административных зданий Верховного Суда РФ и Судебного департамента при Верховном Суде РФ, инженерно-технического блока, жилого комплекса на 600 квартир (с паркингом) для судей и сотрудников аппарата Верховного Суда РФ и Судебного департамента при Верховном Суде РФ и Дворца танцев Б.Эйфмана".

Официальная формулировка проекта соответствует планам на строительство судебного квартала. Работы планируется закончить в IV квартале 2020 года.

В комитете по строительству корреспонденту Piter.TV посоветовали обратиться в аппарат вице-губернатора Петербурга Николая Линченко, поскольку этот проект имеет инвестиционную составляющую. Наше издание отправило запрос, с помощью которого ситуация с деталями начавшихся работ может быть прояснена.

Фото, видео: Piter.TV