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На месте судебного квартала в Петербурге построят парк по подобию "Зарядья"

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Парковая зона с театрально-выставочным комплексом появится на набережной Малой Невы в исторической части города.

На месте судебного квартала в центре Петербурга появится парковая зона наподобие московского "Зарядья". Идею уже одобрил президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства уверен, что идея обустройства парковой зоны с театрально-выставочным комплексом на набережной Малой Невы, на проспекте Добролюбова, в исторической части Петербурга положительно скажется на городе и его жителях.

Ранее на этом месте хотели построить здание Верховного суда, судебный департамент и жилые дома. Однако градозащитники выступали против этого. Судебный квартал, строительство которого запланировали в 2013 году, перенесут в район Смольной набережной.

Ранее мы писали, что Петербург и Москву может связать высокоскоростное метро.

Видео: YouTube / Антон Васильев

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Теги: владимир путин, зарядье, парк спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Тема дня,

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