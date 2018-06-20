На месте судебного квартала в Петербурге построят парк по подобию "Зарядья"

Парковая зона с театрально-выставочным комплексом появится на набережной Малой Невы в исторической части города.

На месте судебного квартала в центре Петербурга появится парковая зона наподобие московского "Зарядья". Идею уже одобрил президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства уверен, что идея обустройства парковой зоны с театрально-выставочным комплексом на набережной Малой Невы, на проспекте Добролюбова, в исторической части Петербурга положительно скажется на городе и его жителях.

Ранее на этом месте хотели построить здание Верховного суда, судебный департамент и жилые дома. Однако градозащитники выступали против этого. Судебный квартал, строительство которого запланировали в 2013 году, перенесут в район Смольной набережной.

Ранее мы писали, что Петербург и Москву может связать высокоскоростное метро.

Видео: YouTube / Антон Васильев