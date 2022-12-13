  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:04
111
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В здании в парке Зарядье вспыхнул пожар

0 0

Площадь и причины пожара устанавливаются.

В административном здании в парке Зарядье в Москве вспыхнул пожар. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС РФ.

Инцидент произошел утром 28 мая в здании по адресу улица Варварка, 6. Площадь и причины пожара устанавливаются. По предварительной версии, пострадавших нет. По информации Telegram-канала SHOT, в Зарядье загорелся гастроцентр. Посетителей и сотрудников эвакуируют.

Ранее мы сообщали, что в Рыбинске произошел пожар на мебельной фабрике.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: зарядье, здание, москва, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии