Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров.

В Рыбинске произошел пожар на мебельной фабрике. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 27 мая на улице Поселковой. По данным источников, пожар начался на территории предприятия "Свобода". Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров.

В ликвидации огня были задействованы 60 человек и 21 единица техники. На месте пожара произошло обрушение кровли на площади 1500 квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что около "Аллеи славы" в Голливуде вспыхнул пожар.

Видео: Telegram / SHOT