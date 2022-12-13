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В Рыбинске произошел пожар на мебельной фабрике

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Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров.

В Рыбинске произошел пожар на мебельной фабрике. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 27 мая на улице Поселковой. По данным источников, пожар начался на территории предприятия "Свобода". Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров.

В ликвидации огня были задействованы 60 человек и 21 единица техники. На месте пожара произошло обрушение кровли на площади 1500 квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что около "Аллеи славы" в Голливуде вспыхнул пожар.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: мебельная фабрика, пожар, рыбинск, ярославская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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