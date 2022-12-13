В Рыбинске произошел пожар на мебельной фабрике. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел 27 мая на улице Поселковой. По данным источников, пожар начался на территории предприятия "Свобода". Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров.
В ликвидации огня были задействованы 60 человек и 21 единица техники. На месте пожара произошло обрушение кровли на площади 1500 квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших нет.
Ранее мы сообщали, что около "Аллеи славы" в Голливуде вспыхнул пожар.
Видео: Telegram / SHOT
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