Около "Аллеи славы" в Голливуде вспыхнул пожар

Сведения о пострадавших не поступали.

В американском городе Лос-Анджелесе, недалеко от Голливудского бульвара ("Аллеи славы") начался пожар. Ранее кадры с места воспламенения в социальных сетях опубликовали авторы издания Police Frequency в собственном Telegram-канале. В западном издании подчеркнули, что пламя охватило лагерь, расположенный на Эль-Сентро, перед зданием LA Fitness. В ролике показано, что в небо над районом поднимается черный дым. Предположительно, сначала загорелась одна из палаток, в которой власти разрешили жить бездомным гражданам. На текущий момент сведений о пострадавших нет.

Напомним, что ранее на американской территории в штате Пенсильвания произошел мощный пожар на шоколадной фабрике компании RM Palmer. Очевидцы заметили, что внутри промышленного комплекса произошел взрыв, после чего огонь охватил здания предприятия Западные СМИ сообщали о "многочисленных раненых". Однако журналисты не привели конкретных цифр по пострадавшим людям. Речь идет о примерно шести людях, которые остаются пропавшими без вести после пожара.

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Фото и видео: Telegram /