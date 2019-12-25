Продюсер Юрий Сапронов: "Кино сегодня трансформируется в сериалы"

Редакция поговорила про киноиндустрию с продюсером Юрием Сапроновым о карьере, о его работе в новой криминальной драме – сериале “ЮЗЗЗ”, который уже доступен подписчикам онлайн-кинотеатра PREMIER.

Один из самых популярных законов экономики: "спрос рождает предложение". Когда проект выстреливает, сезон проходит на высоких рейтингах, потом идет второй, третий… отсюда вопрос: Когда продюсеру нужно остановиться? Как вы понимаете, что "все, Баста"?

Непростой вопрос, тут нет однозначного ответа. С одной стороны все хотят продолжения, с другой стороны 2-й сезон это адская работа. Он всегда самый сложный, всегда вызов. А я люблю побеждать, но я не могу сказать однозначно, что мне нравятся вторые или третьи сезоны.

Какая чаще всего проблема в съемках последующих частей?

Главная сложность - придумать новую историю, а дальше - договариваться с людьми. Состыковать графики актеров, обсудить повышение гонорара за съемки, который обычно невозможно поднять в силу объективных обстоятельств. Может возникать ситуация, когда артистам не нравится сценарий нового сезона, они просят его переделывать. Им кажется, что они лучше знают про свой персонаж, гораздо лучше разбираются в сценарии, но сами написать не могут. Но я всегда стараюсь находить компромисс. Говорю: все здорово, вы крутые и нам всем повезло, поэтому не хочется удачу растерять. Надо работать.

Опишите какая основная задача у продюсера на проекте?

Любой проект - это авантюра, в которую кидаешься с головой иногда даже не имея точной идеи и сценария. Поэтому главная задача - найти идею и собрать крутую команду, чтобы сделать отличный проект. И сделать все в срок, первым, чтобы никто не вышел на рынок с похожей идеей раньше тебя.

Какая из всех продюсерских работ ваша любимая? Какой гордитесь и почему?

Наверное, мой первый продюсерский проект "Жесткое время". Это был 96-й год, мы снимали кино за 30 тысяч долларов. У нас был отличный каст - Серебряков, Лариса Гузеева, дебют Вани Урганта. Собственно с этого фильма и началась моя продюсерская карьера.

Вы окончили театроведческий факультет. За что больше всего благодарны ему, в чем пригодилось?

Я учился в крутое время, вторая половина 80-х, мы открывали мир. И во многом институт и помог открыть этот мир. Я благодарен за систему координат, за неимоверное количество просмотренных фильмов, спектаклей и огромное количество книг.

В сложные периоды людям свойственно уходить в искусство. Как-то сближаться. Сегодня - в эпоху перемен, на ваш взгляд, что выигрывает кино или театр. Почему?

Театр был, есть и будет, но это для достаточно узкой аудитории. Кино сегодня трансформируется в длинные истории - сериалы. В эпоху перелома выигрывает искусство, и кино, и театр.

Отсутствие западных премьер в российских кинотеатрах позволило местным видеосервисам привлечь новых подписчиков к отечественным картинам. Какие ваши ожидания по рынку киноиндустрии и новым проектам РФ?

Я вижу, что рынок растет, появляется новый опыт, повышается интерес. Качество проектов повышается, появляется все больше новых интересных работ, вызовов.

Сегодня кинопродакшн в сложной ситуации. Сможет ли заменить российская киноиндустрия Голливуд? Как будут сохранять российское кинопроизводство в данный период в России?

В продюсировании всегда была сложная ситуация - в поиске новых идей, крутых профессионалов и достаточного финансирования. В сериале "ЮЗЗЗ" все сложилось удачно, как говорят - пазл сложился.

С 24 мая 2022 года смотрите премьеру сериала "ЮЗЗЗ" — криминальной драмы о ростовской молодёжи, оказавшейся в центре бандитских разборок. Сериал доступен эксклюзивно подписчикам PREMIER.

Фото: предоставлено кинокомпанией