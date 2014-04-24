Путин: власти Москвы в пандемию находят баланс между ограничениями и нормальным развитием

Глава РФ выступил с речью в день города.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что власти Москвы в пандемию находят баланс между ограничениями и нормальным развитием. Такое заявление глава государства сделал в рамках выступления в парке "Зарядье" в честь празднования дня города.

Уже второй год, к сожалению, но мы отмечаем этот праздник в непростых условиях эпидемии. Москва показывает пример слаженных, эффективных действий в противодействии этой угрозе, находит баланс для того, чтобы сохранить жизни тысяч людей, и нормальной жизнедеятельностью многомиллионного города. Владимир Путин, президент РФ

Политик поблагодарил за работу мэра столицы Сергея Собянина. По мнению Путина, глава региона не побоялся взять на себя ответственность по принятию не всегда непопулярных среди населения, но необходимых управленческих решений в период пандемии. Глава страны также выразил благодарность всей административной команде местного правительства, которая смогла преодолеть последствия спада в экономике и привести Москву к хорошим показателям по развитию бизнеса и промышленности. Путин выразил признательность сотрудникам московской системы здравоохранения, которые работали несмотря на возросшую нагрузку и усталость, накопившуюся в период пандемии.

Путин поздравил москвичей с Днем города.

Фото и видео: Kremlin.ru