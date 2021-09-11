Глава России оценил развитие столицы.

Российский президент Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города. С соответствующим посланием глава государства выступил в "Зарядье". По мнению политика, столица страны не застыла в своей степенной торжественности и горделивости, а продолжает развиваться и жить в ускоренном ритме созидания.

Поздравляю вас с праздником, с днем Москвы. Этот праздник, как и сама наша прекрасная столица, объединяет миллионы граждан России. Владимир Путин, президент РФ

Глава РФ отметил красоту города. Он заметил, что особенным характером Москвы невозможно не восхищаться. Он уверен, что ритм города соответствует не уступает ритму крупнейших мировых мегаполисов. Путин назвал город объединяющим центром России. Политик заметил, что так будет всегда.

Путин: электробусы в Москве очень важны с точки зрения экологии.

Фото и видео: Kremlin.ru