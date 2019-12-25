Путин: электробусы в Москве очень важны с точки зрения экологии

Глава РФ встретился в Кремле с Сергеем СОбяниным.

Российский президент Владимир Путин считает, что запуск в Москве электробусов очень важен с точки зрения экологических стандартов. Об этом глава государства заявил на личной встрече в Кремле с главой столичного региона Сергеем Собяниным. Мероприятие состоялось в день города.

Насколько известно, Москва занимает первое место в Европе по количеству электробусов. Это очень важно не только для того, чтобы этим похвастаться, но это важно для обеспечения экологических стандартов. Владимир Путин, президент РФ

Политик обратил внимание чиновника на то, что Москва является крупным промышленным и транспортным узлом. Путин заметил, что команда Сергея Собянина большое внимание уделяет развитию данных направлений.

Путин назвал достойным выступление российских спортсменов на Олимпиаде и Паралимпиаде.

Фото: Kremlin.ru