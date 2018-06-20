Петербург и Москву может связать высокоскоростное метро

Движение на магистрали будет осуществляться со скоростью 400 км/ч.

Компания РЖД хочет запустить высокоскоростную магистраль четырех классов обслуживания, которая соединит Петербург и Москву. Движение поездов будет работать по принципу метро. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на слова представителей "Скоростных магистралей", дочернего предприятия РЖД.

Концепция предполагает тактовое движение со скоростью 400 км/ч. Для пассажиров будут доступны вагоны четырех уровней комфортности и гибкая тарифная сетка.

В перспективе межрегиональное метро должно появиться между Москвой и Петербургом, Москвой и Сочи, Москвой и Казанью и другими городами. В настоящий момент быстрее всего из одной столицы России в другую можно добраться на Сапсане, скорость которого до 250 км/ч.

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Фото: Piter.TV