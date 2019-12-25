Строительство заходов скоростной магистрали Москва - Петербург начнется в 2022 году

Строительство трассы планируют завершить к концу 2026 года.

Строительство заходов высокоскоростной магистрали в Москву и Петербург начнется в 2022-м году. Об этом на форуме "СНГ - 30 лет" сообщил первый замгендиректора ОАО "РЖД" Сергей Павлов, передало "ТАСС".

Заходы в города являются самыми сложными участками для строительства. "РЖД" технически и технологически готова к реализации проекта. Строительство основной трассы начнется в 2023 году.

По ВСМ можно будет добраться из Москвы в Петербург за 1,5-2 часа. Запуск магистрали предусматривается к концу 2026 года. Она пройдет вплотную к Великому Новгороду и подключит этот город к агломерации Петербурга с Ленобластью. Планировалось, что строительство начнется в этом году.

Фото: Piter.TV