Смольный и РЖД согласовали маршрут ВСМ "Петербург – Москва"

Магистраль пройдет вблизи Великого Новгорода.

На минувшей неделе петербургские власти и РЖД согласовали маршрут новой высокоскоростной железнодорожной магистрали от Петербурга до Москвы. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов в эфире "Радио России" 14 декабря.

Известно, что магистраль пройдет вплотную к Великому Новгороду и подключит этот город к агломерации Петербурга с Ленобластью. Кроме того, губернатор напомнил про развитие северного берега Финского залива: рядом с "Лахта Центром" готовится появиться современный деловой район, здесь же заработало движение по двум новым улицам – Воздушной и Высотной.

Следующая задача города – до конца 2023 года построить эстакады для подключения башни и окружающих ее зданий к Приморскому проспекту, Приморскому шоссе и улице Савушкина. заявил Беглов

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Фото: Piter.TV