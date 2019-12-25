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Смольный и РЖД согласовали маршрут ВСМ "Петербург – Москва"
Сегодня, 8:45
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himif

Смольный и РЖД согласовали маршрут ВСМ "Петербург – Москва"

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Магистраль пройдет вблизи Великого Новгорода.

На минувшей неделе петербургские власти и РЖД согласовали маршрут новой высокоскоростной железнодорожной магистрали от Петербурга до Москвы. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов в эфире "Радио России" 14 декабря.

Известно, что магистраль пройдет вплотную к Великому Новгороду и подключит этот город к агломерации Петербурга с Ленобластью. Кроме того, губернатор напомнил про развитие северного берега Финского залива: рядом с "Лахта Центром" готовится появиться современный деловой район, здесь же заработало движение по двум новым улицам – Воздушной и Высотной.

Следующая задача города – до конца 2023 года построить эстакады для подключения башни и окружающих ее зданий к Приморскому проспекту, Приморскому шоссе и улице Савушкина.

заявил Беглов

Ранее мы писали, что с 13 декабря изменится расписание пригородных электричек.

Фото: Piter.TV

Теги: ржд, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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mishulin
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