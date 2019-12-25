С 13 декабря изменится расписание пригородных электричек

С обновленным расписание можно ознакомиться на сайте.

В ночь с 12 на 13 декабря 2020 вступает в действие новый график движения пригородных поездов. Об этом сообщила пресс-служба АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания".

По новому расписанию электрички будут курсировать с 03:00 13-го декабря. С обновленным расписание пассажиры могут ознакомиться на сайте "СЗППК".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в новогодние праздники из Петербурга в Рускеалу поедут дополнительные "Ласточки". Билеты уже можно приобрести в кассах и на сайте "РЖД".

Фото: Piter.TV