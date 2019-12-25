В новогодние праздники из Петербурга в Рускеалу поедут дополнительные "Ласточки"

Поезда будут курсировать ежедневно со 2 по 9 января.

На новогодние праздники из Петербурга в Рускеалу поедет больше поездов "Ласточка". Соответствующее объявление дали в пресс-службе ОЖД.

Скорые электрички №827 будут отправляться в 8.31 со 2 по 9 января включительно с Финляндского вокзала. На месте поезда будут в 13.30, по пути сделав остановки в Девяткино, Сосново, Приозерске, Кузнечном, Сортавале. Обратные поезда №828 назначены на 19.20 в те же дни. Время прибытия в Петербург – за одну минуту до полуночи, 23.59.

В ОЖД напомнили, что пассажирам доступен также ретропоезд "Рускеальский экспресс" № 921/922, курсирующий от Сортавалы до Рускеалы. Из Сортавалы такой поезд отправляется в 10.40, обратный едет в 17.30.

Билеты на "новогодние" "Ласточки" уже можно приобрести на сайте РЖД и в кассах вокзала.

Ранее мы сообщали, что часть поездов между Петербургом и Москвой отменят из-за ремонта моста в Ленобласти.

Фото: Piter.TV