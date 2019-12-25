Часть поездов между Петербургом и Москвой отменят из-за ремонта моста в Ленобласти

Изменения в расписании ожидаются с 26 по 28 октября и с 24 по 26 ноября.

Часть пассажирских поездов, курсирующих между Петербургом и Москвой, отменят с 26 по 28 октября и с 24 по 26 ноября. Как рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги, причиной тому станет ремонт автомобильного моста в Ленобласти – на 90 километре перегона Любань – Торфяное.

В октябре отменят поезда из Петербурга в Москву №747, 835 и обратные поезда №748, 780 и 836. В ноябре возьмут вынужденные выходные поезд из Петербурга №765 и поезд из Москвы №766, а в оба осенних промежутка не будут курсировать поезда №767 и 769 из Северной столицы в Москву.

Вместо отмененных поездов назначат рейсы №761 и 763 из Петербурга в Москву, которые отправятся в путь 24, 25, 26, 27 и ноября, и обратные рейсы №762 и 764, запланированные на 27 ноября.

Отмечается, что временно изменит расписание и поезд "Невский экспресс" №747 из Петербурга в Москву. 24, 25 и 26 ноября он будет отправляться на час и 50 минут раньше, в 11.20. В столицу состав прибудет в 15.24.

Ранее мы рассказывали, как два поезда "Сапсан" из Петербурга прибыли в Москву с задержкой.

Фото: Piter.TV