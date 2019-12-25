Два "Сапсана" из Петербурга прибыли в Москву с задержкой

Причиной тому стала техническая неполадка на одном из перегонов.

Два поезда "Сапсан" из Петербурга в Москву прибыли в пункты назначения с опозданием. В 20.35 в пятницу, 7 августа, на перегоне Окуловка – Угловка Октябрьской железной дороги возникла техническая неисправность, которая и стала причиной задержки поездов. Об этом рассказали в пресс-службе ОЖД.

Более чем на час позже приехал в Москву петербургский поезд №775А, менее часа составила задержка у "Сапсана" №777А с того же маршрута. Отмечается, что пассажирам выплатят денежную компенсацию за часовую задержку поездов: для этого нужно оформить бланк претензии на официальном сайте РЖД.

В Абхазии заявили, что железнодорожное пассажирское сообщение с РФ возобновится 7 августа.

Фото: Piter.TV