С 7 августа в страну направятся составы из Москвы и Петербурга.

В Абхазии заявили, что железнодорожное пассажирское сообщение с РФ возобновится 7 августа. Об этом журналистам ТАСС рассказал заместитель генерального директора предприятия "Абхазская железная дорога" Алхас Вартагава. Чиновник отметил, что первый поезд из Москвы в Сухум прибудет 9 августа. Завтра в страну отправится поезд из Петербурга.

В отличие от московского, петербургский поезд не будет ходить ежедневно. Также мы ожидаем прибытия поезда из Самары 17 августа" сообщение "Абхазской железной дороги"

Чиновник добавил, что с 15 августа в Абхазию начнут курсировать поезда с пассажирами по направлению из Туапсе-Гагра.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса между странами не было сообщения в течение четырех месяцев. Для туристов границы были закрыты.

Происходящее на границе России и Абхазии после ее открытия показали на видео.

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