Сейчас больницы заполняются местными больными гражданами.

В Абхазии опасаются вспышки коронавируса из-за открытия границы с Россией. Сообщение об этом появилось на странице местного Минздрава в Facebook.

О риске роста заболеваемости COVID-19 в Абхазии рассказал замглавы министерства Алхас Конджария. Он отметил, что вспышку заражений в республике зафиксировали ещё до открытия границы с Россией. Больницы заполняются местными больными гражданами, поэтому местная система здравоохранения может не выдержать поступления в клиники больных иностранцев.

Прибавив к нашему населению тех, кто приедет, мы просто "захлебнемся" и не сможем оказать помощь. Алхас Конджария, замминистра здравоохранения Абхазии

Он отметил, что открытие границы с Россией произошло в один момент. При этом её открыли полностью, без поэтапного подхода. Коджария подчеркнул, что для него это стало неожиданностью.

Ранее Роспотребнадзор оценил эпидобстановку в Абхазии.