В Абхазии коронавирусом заразилось 45 человек.

Роспотребнадзор оценил эпидобстановку в Абхазии и посчитал её благополучной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты инспекции ведомства, которая проходила с 23 по 27 июля.

В Роспотребназоре отметили, что благополучной эпидемиологической обстановки удалось добиться во многом благодаря своевременно принятым мерам.

На данный момент известно о том, что в Абхазии коронавирусом заразилось 45 человек. Из них выздоровели 37, погиб один гражданин.

Ранее абхазия предложила поэтапно снимать ограничения на границе с Россией.

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