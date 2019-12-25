Роспотребнадзор оценил эпидобстановку в Абхазии и посчитал её благополучной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты инспекции ведомства, которая проходила с 23 по 27 июля.
В Роспотребназоре отметили, что благополучной эпидемиологической обстановки удалось добиться во многом благодаря своевременно принятым мерам.
На данный момент известно о том, что в Абхазии коронавирусом заразилось 45 человек. Из них выздоровели 37, погиб один гражданин.
Ранее абхазия предложила поэтапно снимать ограничения на границе с Россией.
Фото: pixabay.com
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