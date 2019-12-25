Подчёркивается, что Абхазия готова снять ограничения в любой момент.

Абхазия предложила поэтапно снимать ограничения на границе с Россией. С инициативой к российскому правительству обратился президент республики Аслан Бжания. Об этом сообщает пресс-служба абхазского правительства.

Там сказано, что абхазская сторона учитывает реальную эпидемиологическую обстановку. Ограничения на пересечение границы между республикой и РФ предлагается снять для открытия курортного сезона.

Подчёркивается, что Абхазия готова снять ограничения в любой момент. Ожадается решение от российских властей.

На данный момент внутренние ограничения из-за коронавируса в Абхазии продлены до 28 июля. До этого же числа у республики закрыты границы с Россией.

Ранее мы писали, что Абхазия намерена открыть страну для туристов, несмотря на COVID-19.

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