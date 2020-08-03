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Происходящее на границе России и Абхазии после ее открытия показали на видео

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Туристам приходится стоять в длинных очередях ради поездки в Абхазию.

Происходящее на границе России и Абхазии после ее открытия показали на видео. Ролик появился в Telegram-канале "Сочи сейчас". Нам кадрах оказаны толпы людей, которые хотят пересечь российскую границу. Также продемонстрирована ситуация с автомобильным потоком на пункте пропуска транспортных средств. путешественники стоят в длинных очередях. Известно, что видео снято днем 3 августа.

И днем, и ночью россияне идут и едут в Абхазию

автор ролика

Напомним, что 2 августа Минздрав Абхазии заявил о беспокойстве из-за открытия границ с Россией. Медики волнуются об ухудшении эпидемиологической обстановки в стране.

Видео: Telegram / Сочи сегодня

 

Теги: абхазия, открытие границ, сочи, туризм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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