Абхазия объявила о снятии ограничений и открыла границу с Россией. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
Марианна Квициния уточнила, что границу могут пересекать пешеходы и транспорт. Президент Абхазии поблагодарил российских властей за решение об открытии границы с республикой. В Абхазии считают, что это положительно скажется на экономическую ситуацию в стране. Абхазский лидер призвал граждан "соблюдать меры предосторожности, следовать санитарно-эпидемиологическим требованиям".
На данный момент на границе нет ажиотажа. Но туристов уже становится больше. Власти Абхазии заверили, что будут ответственно выполнять свои обязанности и контролировать ситуацию с распространением коронавируса.
Ранее мы сообщили, что Россия и Китай сократили объем расчетов в долларах.
Видео: Youtube/Лакоба 30
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