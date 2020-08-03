Премьер-министр Абхазии подчеркнул, что туристам не потребуются справки об отрицательном результате теста на коронавирус.

Абхазия объявила о снятии ограничений и открыла границу с Россией. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Марианна Квициния.

Марианна Квициния уточнила, что границу могут пересекать пешеходы и транспорт. Президент Абхазии поблагодарил российских властей за решение об открытии границы с республикой. В Абхазии считают, что это положительно скажется на экономическую ситуацию в стране. Абхазский лидер призвал граждан "соблюдать меры предосторожности, следовать санитарно-эпидемиологическим требованиям".

На данный момент на границе нет ажиотажа. Но туристов уже становится больше. Власти Абхазии заверили, что будут ответственно выполнять свои обязанности и контролировать ситуацию с распространением коронавируса.

Ранее мы сообщили, что Россия и Китай сократили объем расчетов в долларах.

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