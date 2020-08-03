DWN: Россия и Китай сократили объем расчетов в долларах

В I квартале доля торговых операций с применением доллара упала до 46%.

Россия и Китай сократили объем расчетов в долларах. Об этом сообщило немецкое издание Deutsche Wirtshafts Nachrichten.

Снижение востребованности доллара на мировых рынках связано с обострением торговой войны между Китаем и США. Кроме того, отдельное влияние оказывает политика последовательного снижения долларовых операций, которую осуществляет Россия. Издание отмечает, что в I квартале страны совершали до 30% операций в европейской валюте. Еще 17% расчетов происходили с использованием юаня и 7% с применением рубля.

Напомним, что в начале 2020 года министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил Вашингтон в злоупотреблении статусом доллара, как мировой резервной валюты и проведении непредсказуемой экономической политики.

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Видео: Youtube/ Fox Business