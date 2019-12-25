С подобной инициативой выступил Минфин. В ведомстве считают, что при нынешней версии закона бюджет недополучил 200 млрд рублей в 2019 году.

В России намерены изменить налог для нефтяных компаний. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Предлагается внести корректировки в налог на дополнительный доход (НДД). В качестве налогооблагаемой базы выступает доход от продажи нефти за вычетом некоторых расходов. В изменениях сказано, что нефтяники не смогут уменьшать налогооблагаемую базу на 100% за счет переноса исторических убытков. Власти предлагают снизить этот показатель до 50%. Кроме того, снижается индексация убытков с 16,3% до 7%, а также сокращается размер вычитаемых расходов. Минфин предложил изменить условия налогообложения для месторождений, которые имеют льготы по экспортной пошлине на нефть и возможность переходить на НДД добровольно. В итоге нефтяные компании получат дополнительную налоговую нагрузку.

Помимо НДД налогоплательщикам придется уплачивать налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Его хотят уменьшить. Предполагается, что НДПИ будет определяться на основании базовой ставки, которую ежемесячно будет устанавливать правительство. Ставка напрямую зависит от мировых цен на нефть.

Ранее мы сообщили, что Вашингтон рассчитывает на соглашение России и КНР по ядерным вооружениям.