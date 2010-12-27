В Ленинградской области появится новая скоростная магистраль

Это будет скоростная магистраль непрерывного движения, которая значительно разгрузит Дорогу жизни от пробок.

В Ленинградской области члены градостроительного совета одобрили предложение по строительству дороги "Северный транспортный обход пос. Романовка" (в обход Дороги жизни). Данный проект разрабатывали по заказу Дирекции комплексного развития территории Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Это будет скоростная магистраль непрерывного движения, которая значительно разгрузит Дорогу жизни от пробок. Мы притормозили жилищное строительство во Всеволожске, пока не будут решены дорожно-транспортные вопросы. Михаил Москвин, заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству

Этот проект входит в концепцию развития западной части Всеволожского района. Реализация проекта планируется по следующим этапам:

1. Строительство 2 км дороги, плюс обустройство развязки южнее усадьбы Приютино в районе пересечения Дороги жизни с магистральным газопроводом и с устройство левого поворота во втором уровне и выезда на магистраль в сторону Санкт-Петербурга.

2.Строительство 4 км местной автодороги (улица общегородского значения) для подъезда к жилым домам.

3. Строительство дороги от посёлка Романовка до северного окончания Колтушского шоссе.

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