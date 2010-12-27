На Васильевском острове появится проспект имени мореплавателя Ивана Крузенштерна

Новый проспект станет продолжением набережной Макарова за Адмиральским проездом.

На территории Васильевского острова появится новый проспект. Магистраль назовут в честь мореплавателя Ивана Крузенштерна. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Новый проспект станет продолжением набережной Макарова за Адмиральским проездом. Он будет самым длинным на намывной территории Васильевского острова. Церемония открытия закладного камня на будущем проспекте Крузенштерна пройдет 27 июля. В ней примут участие потомки мореплавателя из семи стран мира.

Ранее мы писали, что в Петербурге сквер на Загородном проспекте назвали в честь Сергея Довлатова.

Фото: visit-petersburg.ru