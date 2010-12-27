В Петербурге сквер на Загородном проспекте назвали в честь Сергея Довлатова

Сквер находится рядом с домом, где жил Довлатов.

Сквер без названия на Загородном проспекте назвали в честь писателя Сергея Довлатова. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Смольного.

Решение о присвоении сквера на Загородном проспекте между домами номер 15 и 17 именем Довлатова было принято властями Петербурга на заседании топонимической комиссии.

Также на заседании было принято решение о присвоении участка возле дома 11 по площади Чернышевского – Чернышевским сквером, на улице Фрунзе – сквер полярника Корнилова, а на улице Ольховской – сквер генерала Селезнева. Кроме того, Петербург обзавелся Емельяновским сквером, скверами Валентины Котовой, Владимира Кондрашина и Александра Белова. Также в Петергофе появился сквер Военных железнодорожников.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Невском районе установят мемориальную доску писателю и почётному гражданину города Даниилу Гранину.

Фото: Google.Карты