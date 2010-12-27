В Петербурге установят мемориальную доску писателю и почётному гражданину города Даниилу Гранину

В Северной столице увековечат память писателя Даниила Гранина. Власти Петербурга установят мемориальную табличку на фасаде дома, где жил Гранин на доме №8 по Малой Посадской улице. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Северной столицы Владимира Кириллова.
Сегодня на заседании совета по мемориальным доскам при правительстве Санкт-Петербурга принято единогласное решение об установке мемориальной доски на фасаде дома 8 по Малой Посадской улице, где проживал писатель. Соответствующее постановление будет издано в ближайшее время.
Говорится в сообщении
В 2017 году Гранина наградили премией "За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности". Писатель умер в июле 2017 года в Санкт-Петербурге на 99-м году жизни.
Ранее, в октябре прошлого года, в Невском районе открыли библиотеку имени Даниила Гранина.