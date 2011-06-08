В Петербурге почтили память конструктора первого в мире атомного ледокола

В.И. Неганов удостоился мемориальной доски в переулке Гривцова.

Главный конструктор первого в истории человечества атомного ледокола "Ленин" Василий Иванович Неганов удостоился памятной таблички, которую установили сегодня на фасаде дома в переулке Гривцова, где жил инженер, – рассказали в пресс-службе Смольного.

Доска была установлена по инициативе Центрального конструкторского бюро "Айсберг" и приурочена к 125-летию со дня рождения конструктора.

Наш атомный ледокольный флот следует курсом, начало которому проложил Василий Иванович Неганов. Россия – единственная страна в мире, обладающая атомным ледокольным флотом. Стратегическая задача атомоходов – обеспечить бесперебойную работу Северного морского пути, а это возможность для развития экономики и минерально-сырьевой базы нашей страны. Алексей Яковлев, заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга

Над проектом Неганова в Советском союзе работали свыше 500 промышленных предприятий и учреждений. На тот момент разработка и выпуск атомного ледокола были беспрецедентным случаем для атомной отрасли и судостроения.

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Фото: Корабел.ру