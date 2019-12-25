  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Здание бывшего кинотеатра "Глобус" в Московском парке Победы отреставрируют
Сегодня, 15:58
141
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Здание бывшего кинотеатра "Глобус" в Московском парке Победы отреставрируют

0 0

Работы разрешены до 30 июня 2025 года.

В Московском парке Победы отреставрируют бывший кинотеатр "Глобус". Ордер для обеспечения установки строительных лесов, складирования материалов и оборудования при ремонте объекта культурного наследия федерального значения "Павильон шахматно-шашечный" выдали в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

Отмечается, что павильон построили в 1952 году. Через 6 лет в здании открыли кинотеатр на 177 мест. В настоящее время его передали Государственному мемориальному музею обороны и блокады Ленинграда. 

Работы разрешены до 30 июня 2025 года. 

Ранее на Piter.TV: на фасад Дома текстилей в Петербурге вернули герб СССР. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: московский парк победы, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии