Здание бывшего кинотеатра "Глобус" в Московском парке Победы отреставрируют

Работы разрешены до 30 июня 2025 года.

В Московском парке Победы отреставрируют бывший кинотеатр "Глобус". Ордер для обеспечения установки строительных лесов, складирования материалов и оборудования при ремонте объекта культурного наследия федерального значения "Павильон шахматно-шашечный" выдали в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

Отмечается, что павильон построили в 1952 году. Через 6 лет в здании открыли кинотеатр на 177 мест. В настоящее время его передали Государственному мемориальному музею обороны и блокады Ленинграда.

Работы разрешены до 30 июня 2025 года.

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Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга