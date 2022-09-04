На фасад Дома текстилей в Петербурге вернули герб СССР

Композиция пришла в аварийное состояние, и реставраторы по проекту изготовили копию.

На центральный фасад Дома текстилей, расположенного на Московском проспекте, 79, вернули герб СССР. Об этом рассказали 12 декабря в КГИОП Петербурга.

Композиция пришла в аварийное состояние, и реставраторы по проекту изготовили копию. Высота герба составляет 3 метра, выполнен он из фибробетона с мраморной крошкой и металлическим каркасом.

Реставрация фасадов памятника регионального значения выполняется по программе ведомства за счет городского бюджета по заказу ГКУ "Дирекция заказчика". Общая площадь фасадов – около 30 тыс. "квадратов". От строительных лесов освободили часть здания.

В 2025 году восстановят аварийные балконы, шары и обелиски на парапетах, пройдут штукатурные и окрасочные работы.

Дом текстилей является примером сталинского неоклассицизма.

Ранее на Piter.TV: реставрация дома Брюллова продолжается в Петербурге.

Видео, фото: пресс-служба КГИОП Петербурга