В Невском районе открыли библиотеку имени Даниила Гранина

На Дальневосточном проспекте в Петербурге открылась новая библиотека имени Даниила Гранина. Одними из первых посетителей стали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и члены правительства города.

В Невском районе Северной столицы открылась новая библиотека №9. В первом корпусе дома 6 на Дальневосточном проспекте начало работу книгохранилище имени Даниила Гранина. Одними из первых посетителей стали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и члены правительства города.

Библиотека находится на первом этаже жилого дома. Сданного в эксплуатацию в 2016 году. Подразделение "Невской централизованной библиотечной системы" отличает современный дизайн. Создание книгохранилища финансировали из городского бюджета.

Работать библиотека начала 23 сентября. Сейчас ее в фонде 12 тысяч книг, но его планируют увеличить до 40 тысяч. Даниил Гранин сам согласился на то, чтобы его именем назвали библиотеку.