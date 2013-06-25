Собянин рассказал о планах на скоростную железнодорожную магистраль

Выйти можно будет не только на Ленинградском вокзале.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве высокоскоростной железной магистрали (ВСМ), которая соединит столицу и Петербург. Об этом он написал в своем Twitter 13-го августа.

Магистраль хотят интегрировать с третьим Московским центральным диаметром. Таким образом, пассажиры смогут садиться на поезд и выходить не только на вокзалах в центре города.

Высокоскоростные поезда будут делать остановки на станциях: Зеленоград, Петровско-Разумовская, Рижская D3 и Ленинградском вокзале. На станциях создадут крупные транспортно-пересадочные узлы (ТПУ), чтобы с поезда пассажиры могли пересесть на городской транспорт. Предполагается, что больше всего людей (45%) будет выходить на "Рижской".

Благодаря появлению ВСМ добраться от Москвы до Петербурга можно будет всего за 2,5 часа. Ранее Piter.TV рассказывал о проекте.

Напомним, что создавать ТПУ будут и в Петербурге, например, на "Старой Деревне". Власти хотят, чтобы у горожан была возможность добираться до нужной остановки на общественном транспорте, а не личном автомобиле.

Фото: Piter.TV