Проект ВСМ между Петербургом и Москвой приобретает очертания, но может отдалиться

На это может повлиять коррекция долгосрочной программы развития РЖД.

Высокоскоростные магистрали (ВСМ) между российскими городами – не дело футурологов, а вполне осязаемые проекты, о планировании которых заявляют в РЖД. Однако из разных городов России приходят разные новости – например, в июне было принято решение заморозить проект строительства ВСМ между Челябинском и Екатеринбургом.

Первый замгендиректора РЖД Вадим Михайлов рассказывал, что в компании планируют скорректировать долгосрочную программу развития холдинга до 2025 года – данная инициатива затронет и развитие высокоскоростных магистралей в стране. Об этом Михайлов рассказал в ходе парламентских слушаний, которые прошли 6 июля в Совете Федерации. Так, РЖД планируют ввести в эксплуатацию входы ВСМ в Москву и Петербург в 2024 году, а завершить строительство – в 2027 году, отметил замгендиректора РЖД Олег Тони. При этом строительство входов ВСМ должно начаться в 2022-м году, сообщал первый замгендиректора ОАО "РЖД" Сергей Павлов.

Что сейчас происходит вокруг планов строительства ВСМ в Северной столице? В пресс-службе РЖД нам рассказали, что в настоящее время специалисты выполняют проектные и изыскательские работы будущей магистрали, завершение которых планируется в 2023 году.

Piter.tv узнал, что в черте города планируется строительство дополнительных железнодорожных путей на участке "Санкт-Петербург–Главный – Обухово". Ввод магистрали в Петербург должен быть выполнен в существующем транспортном коридоре Октябрьской железной дороги.

Где будет располагаться транспортный хаб магистрали? В районе Московского вокзала, подтвердили в РЖД. Но будет ли он находиться на месте складов Северного страхового общества – знаменитого барного комплекса на Лиговском, 50 – пока неизвестно.

Размещение конечного терминала ВСМ в районе Московского вокзала предусмотрено Концепцией по развитию железнодорожной инфраструктуры в целях организации пригородных и внутригородских пассажирских перевозок в Санкт-Петербургском железнодорожном узле, утвержденной Правительством Санкт-Петербурга, Правительством Ленинградской области и ОАО "РЖД" в апреле 2020 года. В настоящее время проектные решения (архитектурные и объемно-планировочные) терминала ВСМ не разработаны. Прорабатываются варианты сопряжения с городской средой, развитием улично-дорожной сети. Выявление точек притяжения пассажиропотока позволят правильно сориентировать проектируемый терминал ВСМ и определить его окончательное местоположение. Заданием на проектирование терминала ВСМ, станционных зданий и сооружений предусмотрено гармонично вписать объекты в существующую городскую застройку с учетом исторических и ландшафтных особенностей, перспектив развития Санкт-Петербургской агломерации. С архитектурными решениями, а также планом размещения терминала можно будет ознакомиться после подготовки проектной документации и согласования её профильными комитетами Правительства Санкт-Петербурга. Пресс-служба ОАО "РЖД"

Краткое содержание предыдущих серий – к идее проекта вернулись в 2019-м году, очертания планы получили в конце 2020 года – тогда стало известно о возможном маршруте магистрали. Первые данные – пассажиропоток магистрали к 2030 году может составить 23,3 млн. человек, примерное время в пути – 2 часа 15 минут. Губернатор Петербурга Александр Беглов не рассказал о конкретном местоположении будущей остановки ВСМ в городе, но заявил, что действия по освобождению нужной территории уже стартовали.

По данным портала "РЖД-Партнер", остановками на ВСМ должны стать Крюково, Тверь, Торжок, Великий Новгород и Обухово.

Фото: Piter.tv