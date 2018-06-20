В России могут вернуться к проекту ВСМ Москва – Санкт-Петербург

В ОАО РЖД и Минтрансе никак не прокомментировали данную информацию. Однако, соглашение о строительстве ВСМ может быть подписано на ПМЭФ-2019.

Владимир Путин поддержал возвращение к проектированию ВСМ Москва – Санкт-Петербург и объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в Петербургском транспортном узле. Об этом сообщает "Коммерсант".

Врио главы Петербурга и глава РЖД Олег Белозеров уверены, что такое развитие необходимо для сокращения время в пути, так как наблюдается постоянный рост пассажирских перевозок. Предполагается, что пассажиропоток увеличится в 3 раза и составит 33 миллиона человек, время в пути от Петербурга до Москвы займет 2 часа.

В ОАО РЖД и Минтрансе никак не прокомментировали данную информацию. Однако, соглашение о строительстве ВСМ может быть подписано на ПМЭФ-2019.

Эксперты отмечают, что для приемлемых сроков окупаемости данного проекта, минимальная цена на билет должна быть в 2,5–3 раза выше, чем сейчас на "Сапсан". И было бы правильнее реконструировать действующие пути, чтобы "Сапсаны" могли ездить по нему со скоростью до 250-280 км/ч. Возможно, это и позволить сократить время поездки до 2,5 часов.

Проект ВСМ – Москва Петербург был разработан в 1991 году, но был заморожен в 1998.

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Видео: Piter.TV