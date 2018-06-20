РЖД на всех переездах установит камеры видеонаблюдения

Частные владельцы переездов не обязаны это делать.

На переездах РЖД, где железная дорога пересекается с дорогой общего пользования, должны будут установить камеры видеонаблюдения для фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщают российские СМИ.

Данные изменения в законодательстве РФ вступили в силу сегодня, 28 марта. Закон предписывает оснащать переезды РЖД камерами, работающими в автоматическом режиме. Это касается только переездов Российских Железных Дорог, частники не обязаны устанавливать камеры.

Сейчас на переездах есть 250 видеокамер, в этом году планируется установить еще 100.

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