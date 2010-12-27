Siemens поставит РЖД 11 новых поездов "Сапсан"

Речь идет о составах, которые будут функционировать на маршруте Петербург – Москва.

В ближайшее время немецкий концерн Siemens планирует в ближайшее время подписать соглашение с ОАО "РЖД" о поставке 11 высокоскоростных поездов "Сапсан". Об этом сообщает "Коммерсант".

Сейчас стороны на финальной стадии переговоров. Здесь говорится о составах, которые будут функционировать на маршруте Петербург – Москва, рассказал журналистам президент Siemens в России Александр Либеров.

Стоит отметить, что на данный момент парк "Сапсанов", которые ездят из Петербурга в Москву и обратно, насчитывает 16 поездов.